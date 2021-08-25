25.08.2021 (17:17)

Отряд кораблей Северного флота завершил деловой заход в Алжир

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков», завершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноимённого государства в Северной Африке.

Помимо большого противолодочного корабля в иностранный порт также заходили спасательно-буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин».

В дальнейшем отряд кораблей Северного флота продолжит движение по акватории Средиземного моря в восточном направлении.

В соответствии с программой делового захода российских моряков посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР) Игорь Беляев.

23 августа российская военная делегация также совершила протокольный визит к командованию Центральным военно-морским районом военно-морских сил АНДР.

Отряд кораблей Северного флота с ответным визитом посетили алжирские моряки.

За время пребывания в иностранном порту большой противолодочный корабль и суда обеспечения Северного флота пополнили запасы пресной воды и продовольствия, морякам было предоставлено время для отдыха.

Из главной базы Северного флота города Североморска «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня. Его экипаж принял участие в Главном военно-морском параде, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантическом океане в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

За время дальнего похода экипаж российского большого противолодочного корабля преодолел уже более 9,5 тысяч морских миль.

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