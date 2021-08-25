25.08.2021 (18:13)

Около 40 кораблей, катеров, образцов вооружения, военной и спецтехники представят на форуме «Армия-2021» в Балтийске и Кронштадте

В рамках международного военно-технического форума «Армия-2021» в городах Кронштадте и Балтийске зрители смогут увидеть боевые корабли и катера, современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

В общей сложности, в мероприятиях будет задействовано более 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1,5 тысяч военнослужащих Балтийского флота.

Корабли Балтийского флота примут участие в статическом и динамическом показах современных образцов вооружения, военной и специальной техники Военно-Морского Флота в г. Кронштадте на Международном военно-техническом форуме с 26 по 28 августа.

В течение трех дней, с 26 по 28 августа, в Балтийске на площади Балтийской славы будет работать выставка вооружения и военной техники, стоящих на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Среди образцов – новейшие зенитно-ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, новейшие средства спасения, связи и специальное вооружение.

Кораблями–участниками форума в г. Балтийске станут малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульный катер «Раптор», быстроходные лодки и др. Кроме того, на форуме будут представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ОТКР «Искандер», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор М-2» и другая военная техника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице