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25.08.2021 (21:08)

На форуме Армия-2021 обсудили вопросы развития и применения средств технического вооружения Железнодорожных войск

В рамках Международного военно-техничного форума «АРМИЯ-2021», который проводится ежегодно с 2015 года, был проведён круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития и применения средств технического вооружения Железнодорожных войск».

В работе круглого стола приняли участие представители руководства и специалисты Главного управления начальника Железнодорожных войск, управления железнодорожных войск Западного, Восточного, Центрального и Южного военных округов, представители НИИЦ СТ ЖДВ 3 ЦНИИ Минобороны России, ВАМТО, ВИДЫ (ЖДВ и ВСО), ИП (ЖДТ г.Ярославль) 3 ЦНИИ Минобороны России, «Российского университета транспорта (МИИТ)».

Специалисты обсудили ход реализации решений, принятых по результатам круглых столов научно-деловых программ 2016-2020 гг., освещался вопрос техничного облика и инновационных решений в перспективных образцах техники и имущества Железнодорожных войск, предлагаемых предприятиями промышленности РФ.

Результатом работы экспертов стало определение уже достигнутых результатов, а также путей дальнейшего совершенствования технических средств Железнодорожных войск.

Научно-деловая программа МВТФ «АРМИЯ-2021»  предусматривает проведение 211 мероприятий и по их количеству превосходит показатели прошлого года, когда было проведено 186 мероприятий. НДП обещает превзойти размах прошлых лет, не только по своему масштабу, но и пообилию форматов, в том числе благодаря увеличенной до пяти дней протяженности.

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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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