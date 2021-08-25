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25.08.2021 (21:06)

Перспективы развития средств технологического оснащения воздушных судов обсудили на форуме «Армия-2021»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021», который ежегодно проходит в КВЦ «Патриот», состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития средств технологического оснащения и войскового ремонта воздушных судов государственной авиации.

В ходе круглого стола прозвучали доклады специалистов Главного командования ВКС, «ЦНИИ ВВС» МО РФ, ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), предприятия промышленности

Участники мероприятия обсудили современное состояние средств технологического оснащения и войскового ремонта воздушных судов государственной авиации, провели детальный анализ существующих средств технологического оснащения и войскового ремонта отечественного и зарубежного вооружения, военной и специальной техники. Дискуссия также развернулась в ходе определения перспективных путей развития средств технологического оснащения и войскового ремонта воздушных судов государственной авиации.

Результатом работы экспертов на конференции стало определение перечня проблемных вопросов, сдерживающих развитие средств технологического оснащения и войскового ремонта воздушных судов государственной авиации. Также участники конференции выдвинули целый ряд предложений по направлениям развития и сотрудничеству в данной сфере.

Научно-деловая программа МВТФ «Армия-2021» предусматривает проведение 211 мероприятий и по их количеству превосходит показатели прошлого года, когда было проведено 186 мероприятий. НДП обещает превзойти размах прошлых лет, не только по своему масштабу, но и по обилию форматов, в том числе благодаря увеличенной до пяти дней протяженности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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