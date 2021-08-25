25.08.2021 (19:01)

В рамках МВТФ «Армия-2021» состоялся круглый стол на тему «Школы по предметным областям в системе довузовского образования: стратегии и технологии инновационного развития»

В круглом столе участвовали более 40 представителей руководящего и педагогического состава довузовских образовательных организаций, входящих в систему Министерства обороны Российской Федерации, представители центральных органов военного управления, имеющие в подчинении довузовские образовательные организации, а также представители Министерства просвещения Российской Федерации.

Участники круглого стола, география которых насчитывает более 20 городов России, обсудили основные направления деятельности школ по предметным областям в системе довузовского военного образования.

Результатом работы экспертов в рамках круглого стола стала новая стратегия и общая технология развития системы довузовского военного образования.

Научно-деловая программа МВТФ «Армия-2021» предусматривает проведение 211 мероприятий и по их количеству превосходит показатели прошлого года, когда было проведено 186 мероприятий. НДП обещает превзойти размах прошлых лет, не только по своему масштабу, но и по обилию форматов, в том числе благодаря увеличенной до пяти дней протяженности.

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