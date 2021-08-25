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25.08.2021 (15:58)

В военно-патриотическом парке «Патриот» завершился этап конкурса военных топографов «Меридиан» АрМИ-2021

В подмосковном парке «Патриот» завершился первый этап международного конкурса военных топографов «Меридиан», на котором представители топографических служб стран-участниц выполняли ориентирование по пересеченной местности по азимутам.

Конкурс «Меридиан» проходит впервые в рамках Армейских международных игр. В нем принимают участие военные топографы из вооруженных сил России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана и Лаоса.

В ходе проведенного этапа топогеодезическому расчету за наименьшее время необходимо было пройти через все промежуточные (контрольные) точки, определенные заданием. Фиксация прохождения промежуточных (контрольных) точек происходит при помощи электронной системы или вручную. Отметиться необходимо всему составу топогеодезического расчета, интервал между отметкой первым военнослужащим топогеодезического расчета и последним не должен превышать 180 секунд.

Очередность старта и маршруты движения были определены в ходе жеребьевки. Российские топографы стартовали с командой Китая, команда Вьетнама с Иранскими специалистами, топографы Белоруссии с военнослужащими из Лаоса.

Конкурсантам предстоит пройти еще два этапа соревнования по выполнению упражнения по армейской тактической стрельбе из автомата и «Топографический квадратлон», на котором участники соревнуются по специальным вопросам геодезии, картографии и геоинформатики.

26 августа 2021 г. участникам соревнований предстоит продемонстрировать свои навыки в выполнении специальных задач по геодезии, топографии и картографии.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Меридиан
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