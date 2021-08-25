25.08.2021 (17:00)
Министр обороны России посетил стенд АО «Военторг» на форуме «Армия-2021»
Сегодня Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу осмотрел выставочную экспозицию АО «Военторг» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов показал главе военного ведомства стенды с продукцией, выпускаемой под торговыми марками компании, которые будут размещены на 500 автозаправочных станциях по всей стране.
В ходе осмотра стенда Министр обороны также ознакомился с возможностями специальной зоны производства футболок бренда «Армия России», где в течение нескольких минут для Сергея Шойгу была изготовлена эксклюзивная футболка. Глава военного ведомства осмотрел коллекцию одежды, представленную в магазине «Армия России». Его особенно заинтересовал костюм из новой коллекции бренда, который практически полностью повторяет форму участников международных игр АрМИ-2021. Предложение о поступлении в продажу этих костюмов получило одобрение.