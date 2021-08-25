25.08.2021 (20:53)

В парке «Патриот» развернуты площадки «Клуба болельщиков» конкурсов АрМИ-2021 «Десантный взвод» и «Полярная звезда»

В подмосковной Кубинке на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» были развернуты площадки «Клуба болельщиков» конкурсов «Десантный взвод» и «Полярная звезда» Армейских международных игр 2021 года.

«Клуб болельщиков» создан для поддержки основных соревнований, проходящих в эти дни в рамках АрМИ-2021 в Рязанской области на полигоне Дубровичи и в Бресте (Республика Беларусь).

Площадка «Клуба болельщиков» разделена на несколько зон, в которых функционируют тренажеры интерактивной реальности десантирования «Парашютист», пользующиеся наибольшей популярностью у посетителей, а также расположены современные, перспективные и опытные образцы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск.

Также на площадке оборудована зона демонстрации десантного снаряжения и средств десантирования личного состава, где любой желающий может ознакомиться и лично примерить экипировку воина-десантника. Проверить себя при выполнении физических упражнений на силу, быстроту и ловкость.

В «Клубе болельщиков» функционирует зона беспилотных летательных аппаратов, где проходят мастер-классы по отработке взлета и посадки на точность приземления квадрокоптера. Для посетителей также организована зона демонстрации видеоматериалов по этапам конкурсов «Десантный взвод» и «Полярная звезда».

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