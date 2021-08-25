25.08.2021 (20:15)

В Республике Беларусь участники конкурса «Полярная звезда» состязались в эвакуации условного раненого

В Белоруссии на полигоне Брестский в рамках первого этапа международного конкурса подразделений специального назначения «Полярная звезда» АрМИ-2021 команды девяти стран в условиях, максимально приближенных к боевым, демонстрировали навыки в оказании первой медицинской помощи и эвакуации условного раненого из района ведения боевых действий, а также в минно-взрывном деле.

По условиям конкурсного задания «Эвакуация» разведчику-санинструктору предстояло обнаружить раненого бойца, оценить характер ранения, оказать первичную медицинскую помощь с применением кровеостанавливающего жгута и с наложением повязки для подготовки его к эвакуации в безопасное место. В это время его напарник обеспечивал огневое прикрытие эвакуации, в ходе которого ему предстояло поразить десять мишеней на дальностях от 50 до 150 метров из автомата АКС-74. При этом судейской коллегией конкурса оценивались как уровень огневой подготовки участников соревнований, так и качество оказания медицинской помощи и соблюдения правил эвакуации раненых.

В упражнении «Засада» участники конкурса демонстрировали свои навыки действий разведчиков в подгруппе минирования при установке и подрыве сосредоточенного заряда тротила массой 2 кг. Из состава российской команды в выполнении упражнения приняли участие разведчики-минеры. В задачу первого спецназовца входило скрытное выдвижение к рубежу установки заряда, подготовка и установка его на местности в вероятном секторе появления противника, развертывание электровзрывной сети и возвращение в безопасное укрытие, где он проверял сеть и при появлении мишени в контролируемом секторе, приводил заряд тротила в действие. Его напарник прикрывал минера во время установки заряда.

При появлении целей, имитирующих головной дозор противника, минер приводил тротиловый заряд в действие и вместе с напарниками из автоматов АКС-74 уничтожал мишени, имитирующие отделение противника. Всего разведчикам необходимо было уничтожить 8 мишеней, расположенных на дальности от 100 до 150 метров.

Справочно:

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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