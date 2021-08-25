25.08.2021 (15:50)

На форуме «Армия-2021» прошел очередной день работы конгресса «Искусственный интеллект – главная технология XXI века»

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия–2021» прошел очередной день работы конгресса «Искусственный интеллект – главная технология XXI века».

Об основных направлениях деятельности в сфере развития искусственного интеллекта рассказал заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук.

В своем докладе он отметил необходимость совершенствования подготовки профессиональных кадров для эксплуатации систем с элементами искусственного интеллекта.

«Одно из основных направлений работы – создание системы подготовки качественных кадров, что особенно актуально в Год науки и технологий, когда отдельное внимание уделяется развитию отечественной науки и поддержке молодых учёных, которыми традиционно богата наша страна», – сказал замруководителя ДИС.

Отдельно были затронуты и этические аспекты разработки и применения технологий ИИ. Генерал-майор Александр Осадчук отметил: «Разработчики искусственного интеллекта должны сразу, на первом этапе, создать определенный свод правил в рамках которого должны установить, что в этой области можно делать, а что нельзя».

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