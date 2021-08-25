25.08.2021 (17:35)

На форуме «Армия-2021» обсудили средства вычислительной техники на отечественных аппаратно-программных платформах

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021», который традиционно проводится в парке «Патриот», состоялся круглый стол на тему «Средства вычислительной техники в защищённом исполнении на отечественных аппаратно-программных платформах».

На мероприятие были приглашены более 50 представителей структур оборонного ведомства и отечественных технологических компаний. Среди участников: Военная академии связи, ВИТ ЭРА, АО «РАМЭК-ВС», АО «МЦСТ», АО «НИЦЭВТ», НПО «ПУСК», НПО «Русбитех».

В ходе круглого стола затрагивались вопросы использования, совершенствования и развития средств вычислительной техники в защищённом исполнении на отечественных аппаратно-программных платформах.

Специалисты отметили, что применение отечественных программно-аппаратных платформ при изготовлении средств вычислительной техники в защищённом исполнении позволит выработать необходимые компетенции в области производства отечественной электроники, что, в свою очередь, может поспособствовать массовому производству элементов и средств вычислительной техники в России в целом.

Научно-деловая программа МВТФ «Армия-2021» предусматривает проведение 211 мероприятий и по их количеству превосходит показатели прошлого года, когда было проведено 186 мероприятий.

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