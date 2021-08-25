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25.08.2021 (20:19)

Российская команда вышла в лидеры на конкурсе военных топографов «Меридиан»

Конкурс «Меридиан» проходит впервые в рамках международных армейских игр «АрМИ-2021». В нем принимают участие военные топографы из Вооруженных Сил России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана и Лаоса.

В ходе проведенного этапа топогеодезическому расчету за наименьшее время необходимо было пройти через все промежуточные (контрольные) точки, определенные заданием. Протяженность маршрута составляла порядка 6 километров. Фиксация прохождения промежуточных точек происходит при помощи электронной системы или вручную. Отметиться необходимо всему составу топогеодезического расчета, интервал между отметкой первым военнослужащим топогеодезического расчета и последним не должен превышать 180 секунд. 

Очередность старта и маршруты движения были определены в ходе жеребьевки. Российские топографы стартовали с командой Китая, команда Вьетнама с Иранскими специалистами, топографы Белоруссии
с военнослужащими из Лаоса.

Конкурсантам предстоит пройти еще два этапа соревнования по выполнению упражнения по армейской тактической стрельбе из автомата
и «Топографический квадратлон», на котором участники соревнуются по специальным вопросам геодезии, картографии и геоинформатики.

26 августа 2021 г. участникам соревнований предстоит продемонстрировать свои навыки в выполнении специальных задач по геодезии, топографии и картографии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Меридиан
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