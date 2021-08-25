25.08.2021 (16:45)

Команда Пензенского артиллерийского инженерного института заняла второе место по итогам второго этапа конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ 2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда Пензенского артиллерийского инженерного института заняла второе место по итогам второго этапа конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ 2021

По итогам второго этапа конкурса «Мастер-оружейник», который проходит в Исламской Республике Иран, команда Пензенского артиллерийского инженерного института заняла второе место.

Военнослужащие состязались в экстремальной буксировке поврежденной зенитной установки ЗУ-23 с условного фронта на базу и выполнении ее ремонта. Конкурсанты эвакуировали технику на четыре километра. По пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности. После устранения недостатков команды выполняли контрольные стрельбы из зенитного орудия.

Победитель данного этапа конкурса определяется по условному времени выполнения всех операций, которое алгебраически складывается из фактического времени выполнения операций и штрафного времени. По результатам выполнения мероприятий данного этапа рассчитывается условное время для каждой команды, а по нему — место команды. Команде, показавшей лучшее условное время, присуждается первое место, далее второе, третье и четвертое.

Соревнования продлятся до 4 сентября, всего будет пять этапов. В них принимают участие по одной лучшей команде от каждой страны участницы. Участникам предстоит ещё вывести с условного поля боя, починить и произвести стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град», принять участие в оружейном биатлоне и комплексной эстафете, куда входят все пять этапов конкурса.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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