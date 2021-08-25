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25.08.2021 (16:27)

В Узбекистане прошел этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021 – «Приготовление пищи по произвольному меню»

В Республике Узбекистан на полигоне Фориш прошёл этап международного конкурса среди военных поваров и пекарей «Полевая кухня» АрМИ-2021 – «Приготовление пищи по произвольному меню». Военные повара приготовили блюда по определенному набору продуктов, выдаваемому принимающей стороной.

Российские военнослужащие приготовили поленту из кукурузы, рассольник, салат и два напитка. На приготовление блюд отводилось четыре часа. Перед началом этапа участники прошли медицинский осмотр и инструктаж по техники безопасности.

По итогам первого дня соревнований российская команда занимает второе место.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня
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