25.08.2021 (19:50)
Завершился всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы
Завершен всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации «Электронный рубеж».
Всего в конкурсе «Электронный рубеж» на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения средств радиоэлектронной борьбы г. Тамбов приняли участие 9 экипажей: ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, Северный флот, РВСН, ВКС, 12 ГУ МО РФ, а также МЦК и БП войск РЭБ – вне зачета.
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