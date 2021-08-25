25.08.2021 (19:50)

Завершился всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы

Завершен всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации «Электронный рубеж».

Всего в конкурсе «Электронный рубеж» на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения средств радиоэлектронной борьбы г. Тамбов приняли участие 9 экипажей: ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВВО, Северный флот, РВСН, ВКС, 12 ГУ МО РФ, а также МЦК и БП войск РЭБ – вне зачета.

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