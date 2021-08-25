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25.08.2021 (16:40)

В ходе второго дня конкурса «Глубина» АрМИ-2021 команда ВМФ России оказывала помощь условно аварийному кораблю

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В городе Конарак на водолазном полигоне военно-морской базы Военно-морских сил Ирана прошел второй день соревнований международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина» АрМИ-2021. В нем принимают участие команды военных водолазов из шести стран: России, Венесуэлы, Ирана, Индии, Китая и Сирии.

Сборная ВМФ России показывала своё мастерство в выполнении упражнения «Оказание помощи надводному кораблю». Под водой российский водолаз выполнил 8 последовательных элементов на специально оборудованном макете отсека надводного корабля: «заделка пробоины деревянной пробкой», «заделка пробоины металлической заглушкой», «заделка пробоины пластырем на цилиндрической поверхности», «постановка жесткого пластыря», «прикручивание фланцев задвижки», «рубка стального троса» и «распиливание деревянного бруса». Упражнение считается выполненным в тот момент, когда водолаз вернулся к месту старта и вынес на поверхность все инструменты.

После этого под воду спускается судья, который оценивает правильность выполнения работ и начисляет штрафные баллы за пропущенные элементы.

Российская команда выполнила данное упражнение в полном объеме без начисления штрафных баллов.

В ходе следующего соревновательного дня команда ВМФ России будет выполнять упражнение под названием «Весы».

Остальные команды выполняли другие упражнения в соответствии с проведённой ранее жеребьёвкой.

Справочно:

Конкурс по водолазному многоборью «Глубина» АрМИ-2021 проводится с 23 августа по 1 сентября в Исламской Республике Иран на водолазном полигоне военно-морской базы в городе Конарак.

Конкурс включает соревнования из шести упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности на аварийной подводной лодке», «Фланец» и «Канат».

Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Глубина , Военно-Морской Флот
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