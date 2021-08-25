25.08.2021 (17:30)
После первого летного дня конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021 российская команда стала лидером во всех номинациях
На конкурсе «Авиадартс» АрМИ-2021 по итогам двух проведенных летных испытаний «воздушная навигация» и «техника пилотирования» российские летчики завоевали первые и вторые места, возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в своих номинациях занимают промежуточные вторые и третьи места.
В ходе первого летного дня конкурсанты выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования. В частности, конкурсантам предстояло пройти через контрольные точки маршрута строго в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары: например, «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие. Судейская коллегия оценивала точность выдерживания всех параметров полета, строя, а также качество выполнения всех элементов. Кроме того, судьи оценивали качество и точность посадки самолетов на взлетно-посадочную полосу.
Сегодня конкурсанты приступили к следующему этапу соревнований – к ведению воздушной разведки. Летчикам предстоит в заданном районе площадью 50 кв. км за 12 мин. обнаружить 5 целей различной формы, размера и цвета.
Справочно:
Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс» АрМИ-2021 проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В нем участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей.
Летчики соревнуются в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.
Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.
В полетах были задействованы самолеты J-10 и J-16 (Джей), H-6 (Хун), Y-9 и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35С, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.
Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.