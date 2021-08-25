25.08.2021 (17:30)

После первого летного дня конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021 российская команда стала лидером во всех номинациях



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player После первого летного дня конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021 российская команда стала лидером во всех номинациях

На конкурсе «Авиадартс» АрМИ-2021 по итогам двух проведенных летных испытаний «воздушная навигация» и «техника пилотирования» российские летчики завоевали первые и вторые места, возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в своих номинациях занимают промежуточные вторые и третьи места.

В ходе первого летного дня конкурсанты выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования. В частности, конкурсантам предстояло пройти через контрольные точки маршрута строго в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары: например, «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие. Судейская коллегия оценивала точность выдерживания всех параметров полета, строя, а также качество выполнения всех элементов. Кроме того, судьи оценивали качество и точность посадки самолетов на взлетно-посадочную полосу.

Сегодня конкурсанты приступили к следующему этапу соревнований – к ведению воздушной разведки. Летчикам предстоит в заданном районе площадью 50 кв. км за 12 мин. обнаружить 5 целей различной формы, размера и цвета.

Справочно:

Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс» АрМИ-2021 проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В нем участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей.

Летчики соревнуются в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.

Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

В полетах были задействованы самолеты J-10 и J-16 (Джей), H-6 (Хун), Y-9 и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35С, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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