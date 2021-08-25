25.08.2021 (18:30)

Глава военного ведомства поручил ускорить госиспытания перспективного стрелкового оружия для летчиков ВКС России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу по итогам посещения стрелкового центра Калашникова на территории парка «Патриот» дал поручение завершить государственные испытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков Воздушно-космических сил (ВКС).

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев представил Министру обороны передовые технические решения при разработке системы носимого аварийного запаса летного состава российских ВКС. Система включает в себя компактный пистолет Лебедева для личной самообороны пилота и жилет с комплектом оборонительных гранат. Был презентован пистолет-пулемет для летчиков ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом три килограмма снаряжается магазинами на 30 патронов. Были также представлены новая снайперская полуавтоматическая винтовка СВЧ и новейший ручной реактивный гранатомет с 40-мм боеприпасом.

Ознакомившись с оружием и выслушав доклад главного конструктора о перспективах ввода в нового боевого снаряжения в строй, Сергей Шойгу поручил завершить государственные испытания не в 2023-м, как было доложено на месте демонстрации образцов вооружения, а уже в следующем году. Сергей Уржумцев заверил, что поручение Министра обороны будет выполнено уже в 2022 году.

При этом глава военного ведомства одобрил новые оружейные разработки. «Ведь сделали же, а сколько лет говорили об этом, начиная с 2012 года. Вот именно такой комплект мы и заказывали», – заключил Сергей Шойгу после презентации работы стрелкового комплекса.

В этот день были также продемонстрированы комплекты новейших бронежилетов. Разработчики защитного снаряжения доложили, что выполнили поручение Министра обороны по улучшению его эргономичности без снижения защитной площади и характеристик. Бронежилеты, обладая достаточной площадью противопульной защиты, не мешают подвижности на поле боя. Снаряжение быстро подгоняется под параметры человека, при этом основная весовая нагрузка жилета распределяется на пояс, а не на плечи.

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