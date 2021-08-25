25.08.2021 (18:15)

Министр обороны России осмотрел экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2021»

В ходе осмотра экспозиций Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу уделил особое внимание стендам, посвященным военно-техническому сотрудничеству, образованию и медицине.

Министр обороны России начал обход экспозиций со стенда Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и Рособоронэкспорта. Глава службы Дмитрий Шугаев рассказал главе военного ведомства, что на форуме представлены делегации на самом высоком уровне – лица, принимающие решение о покупке нашей техники. По словам Дмитрия Шугаева, в прошедшие три дня выставки был проведен ряд важных крупных переговоров.

Глава ФСВТС подчеркнул, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнемётные системы ТОС-А1, БМП на платформе «Бумеранг», военно-транспортный самолёт Ил-76МД90А, вертолёты семейства «Ми», зенитная ракетная система «Антей-4000», береговые ракетные комплексы «Рубеж», автоматы АК-12, АК-15, АК-19 и другое оружие.

Глава военного ведомства посетил экспозицию военного инновационного технополиса «ЭРА». Там ему представили электромобиль «ЭРА», разработанный в технополисе для Вооруженных Сил России. По информации разработчиков, в ходе учений «Славянское братство» электромобиль «ЭРА» подтвердил, а по некоторым показателям превзошел ожидаемый результат. Также машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях.

Еще одна разработка технополиса – комплекс обнаружения и распознавания вооружения и техники «Око» с лазерным подсветом цели для поражения высокоточным оружием.

Основное внимание глава военного ведомства уделил разработкам в сфере медицины и образования. Вместе с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой он осмотрел экспозицию, где представлены медицинские разработки. В частности, слушатели филиала Военно-медицинской академии продемонстрировали многофункциональный высокотехнологичный робот-тренажёр, который используется в учебном процессе в симуляционных центрах академии для обучения курсантов, ординаторов, слушателей. На одном из них Министру обороны показали оказание экстренной помощи.

В этом году на форуме представлена экспозиция «Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация», на которой военные учебные заведения представили ряд виртуальных тренажеров.

Тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа «Хамелеон VR. Дуэль», разработанный с учетом боевого сирийского опыта, представило Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Как рассказали Министру обороны России, его уникальность состоит в том, что военнослужащий ведет бой не с виртуальным противником, а с реальным военнослужащим в виртуальной среде. Осматривая виртуальный тренажер, Сергей Шойгу отметил, что такие тренажеры необходимо использовать не только для подготовки курсантов, но и поставить в войска.

Еще одна разработка предназначена для подготовки летчиков. Авиатренажер «Diamond DA-42T» (российская версия австрийских самолетов Diamond) сейчас проходит апробацию в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Он представляет из себя полностью идентичную тренажерную кабину самолета, и летчики смогут отработать на нем всевозможные сложные ситуации. Глава военного ведомства обратил внимание руководителей органов военного управления, что такие тренажеры должны поступать в учебные заведения одновременно с учебно-боевой техникой.

Кроме того, главе военного ведомства показали систему «Умная аудитория» с интегрированными элементами искусственного интеллекта и виртуальный ассистент – инновационную разработку в области довузовского образования, представляющую из себя облачную внутрисетевую базу данных научных материалов по всем учебным дисциплинам. Также Министр обороны России посетил экспозиции гражданских вузов, представивших свои разработки на форуме, в частности, стенд МФТУ имени Баумана.

Также в ходе осмотра генерал армии Сергей Шойгу посетил и экспозиции зарубежных государств, представленные на форуме, в том числе экспозиции Казахстана, Индии, Белоруссии, Пакистана.

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