25.08.2021 (17:50)
Команда ВМФ России дважды обновила свой же рекорд по прохождению дистанции конкурса «Морской десант» в Приморском крае
В среду на полигоне Горностай в Приморском крае команда России дважды обновила рекорд на полосе препятствий конкурса «Морской десант» Армейских международных игр. Два отделения морских пехотинцев прошли трассу за 8 минут 23 секунды и за 8 минут ровно, улучшив результаты всеармейского этапа более чем на 40 секунд. Замкнуло тройку лидеров отделение Китайской Народной Республики.
Полоса препятствий включает около 20 препятствий, свойственных задачам подразделений морской пехоты. В их числе кирпичные стены с проломами, завал, ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок с водопроводными трубами и другие. Одним из самых сложных препятствий является телеграфный столб, линию связи на котором участникам предстоит оборвать, пятиметровая стена, по которой нужно забраться по канату, а также проволочное заграждение. Старт проводился одновременно для двух команд, в очередности, установленной жеребьёвкой.
Конкурс «Морской десант-2021» проходит на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в период с 22 по 29 августа. В нем принимают участие команды Вооруженных Сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.
Впереди заключительный этап состязаний – «Тропа выживания», который состоится в пятницу 27 августа на полигоне Горностай. Вход на мероприятие будет свободный по паспорту гражданина РФ. Начало мероприятия в 10:00 по местному времени.
Справочно:
Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.