25.08.2021 (17:50)

Команда ВМФ России дважды обновила свой же рекорд по прохождению дистанции конкурса «Морской десант» в Приморском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команда ВМФ России дважды обновила свой же рекорд по прохождению дистанции конкурса «Морской десант» в Приморском крае

В среду на полигоне Горностай в Приморском крае команда России дважды обновила рекорд на полосе препятствий конкурса «Морской десант» Армейских международных игр. Два отделения морских пехотинцев прошли трассу за 8 минут 23 секунды и за 8 минут ровно, улучшив результаты всеармейского этапа более чем на 40 секунд. Замкнуло тройку лидеров отделение Китайской Народной Республики.

Полоса препятствий включает около 20 препятствий, свойственных задачам подразделений морской пехоты. В их числе кирпичные стены с проломами, завал, ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок с водопроводными трубами и другие. Одним из самых сложных препятствий является телеграфный столб, линию связи на котором участникам предстоит оборвать, пятиметровая стена, по которой нужно забраться по канату, а также проволочное заграждение. Старт проводился одновременно для двух команд, в очередности, установленной жеребьёвкой.

Конкурс «Морской десант-2021» проходит на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в период с 22 по 29 августа. В нем принимают участие команды Вооруженных Сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла. Впервые в конкурсе выступают команды от Республик Абхазия и Южная Осетия.

Впереди заключительный этап состязаний – «Тропа выживания», который состоится в пятницу 27 августа на полигоне Горностай. Вход на мероприятие будет свободный по паспорту гражданина РФ. Начало мероприятия в 10:00 по местному времени.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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