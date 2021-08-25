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25.08.2021 (17:39)

Заместителю Министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову продемонстрировали современные подходы подготовки специалистов МТО

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В ходе масштабных учений подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил России заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в учебный центр Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва в городе Луге Ленинградской области. Там был организован динамический и статистический показ перспективных образцов технических средств и имущества МТО.

В рамках программы учений генералу армии Булгакову были продемонстрированы современные подходы подготовки специалистов МТО всех уровней.

Кроме того, заместитель главы военного ведомства принял участие в координационном научно-техническом совете с привлечением представителей промышленности, руководителей центральных органов военного управления, научно-исследовательских отделов и военно-учебных заведений МТО. В ходе совещания рассматривались различные направления совершенствования технической оснащенности системы МТО и были подготовлены предложения в государственную программу вооружения на период 2024-2033 годов.

Также на торжественной церемонии генерал армии Дмитрий Булгаков открыл Мемориальный комплекс «Памяти Неизвестному солдату», посвященный солдатам Великой Отечественной войны, сражавшихся на Лужском рубеже. Вниманию гостей и участников учений была представлена историческая реконструкция, повествующая о событиях тех годов.

Справочно:

Специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО одновременно проводится на полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областей, а также на выделенных участках местности на территории Западного военного округа. Учение проводится на ежегодной основе и продлится до 27 августа 2021 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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