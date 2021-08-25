25.08.2021 (17:39)

Заместителю Министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову продемонстрировали современные подходы подготовки специалистов МТО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заместителю Министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову продемонстрировали современные подходы подготовки специалистов МТО

В ходе масштабных учений подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил России заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в учебный центр Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва в городе Луге Ленинградской области. Там был организован динамический и статистический показ перспективных образцов технических средств и имущества МТО.

В рамках программы учений генералу армии Булгакову были продемонстрированы современные подходы подготовки специалистов МТО всех уровней.

Кроме того, заместитель главы военного ведомства принял участие в координационном научно-техническом совете с привлечением представителей промышленности, руководителей центральных органов военного управления, научно-исследовательских отделов и военно-учебных заведений МТО. В ходе совещания рассматривались различные направления совершенствования технической оснащенности системы МТО и были подготовлены предложения в государственную программу вооружения на период 2024-2033 годов.

Также на торжественной церемонии генерал армии Дмитрий Булгаков открыл Мемориальный комплекс «Памяти Неизвестному солдату», посвященный солдатам Великой Отечественной войны, сражавшихся на Лужском рубеже. Вниманию гостей и участников учений была представлена историческая реконструкция, повествующая о событиях тех годов.

Справочно:

Специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО одновременно проводится на полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областей, а также на выделенных участках местности на территории Западного военного округа. Учение проводится на ежегодной основе и продлится до 27 августа 2021 года.

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