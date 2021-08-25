25.08.2021 (17:31)

В КВЦ «Патриот» в рамках научно-деловой программы был проведен круглый стол «Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации»

25 августа Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках научно-деловой программы VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» проведен круглый стол на тему: «Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации».

В работе круглого стола приняли участие представители Федерального собрания Российской Федерации, Объединенного штаба ОДКБ, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также представители иностранных государств – Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Актуальность темы круглого стола обусловлена необходимостью проведения всестороннего и комплексного анализа прогнозируемых вызовов, и угроз национальной безопасности Российской Федерации.

Особое внимание было обращено на необходимость определения направлений совершенствования системы национальной безопасности Российской Федерации в контексте новейших вызовов и угроз XXI века.

С основным докладом на круглом столе выступил начальник Военного института (управления национальной обороной) – заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Аркадий Коржевский. В своем выступлении начальник института остановился на основных формах межгосударственного противоборства и их влиянии на национальную безопасность Российской Федерации.

Было отмечено, что применение новых форм и способов противоборства позволяют значительно снизить риск возникновения полноценного военного конфликта, размыть общепринятые границы состояний войны и мира, скрыть состав и намерения противостоящих сторон и достичь своих целей «чужими руками».

В ходе мероприятия экспертами в области национальной и международной безопасности были рассмотрены различные вопросы, такие как: военно-политическая обстановка в мире и ее влияние на систему международной и национальной безопасности, применение технологий «цветных революций» и «мягкой силы» в межгосударственном противоборстве.

Также выступающие затронули вопросы прогнозируемых вызовов и угроз суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации в сухопутном, морском, воздушном, космическом и кибернетическом пространствах.

По результатам круглого стола были определены направления совершенствования системы национальной безопасности и выработаны предложения органам государственной власти и военного управления по применению превентивных мер нейтрализации угроз национальной безопасности в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По мнению гостей, последующее проведение мероприятий в подобном формате позволит выйти на более высокий уровень развития научных связей военного и гражданского экспертного сообществ и послужит основой для дальнейших научных и прикладных исследований в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

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