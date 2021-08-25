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25.08.2021 (17:00)

Команда ВМФ России показала самую точную артиллерийскую стрельбу в конкурсе «Кубок моря» АрМИ-2021

Фото Видео

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) завершился первый этап конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года – «Применение вооружения корабля по предназначению». Он состоял из двух упражнений: стрельба по плавающей мине и артиллерийская стрельба по морской цели.

Экипаж корвета ВМФ России «Совершенный», выполнявший по результатам жеребьёвки артиллерийскую стрельбу первым, показал наибольшую точность. Моряки из артиллерийской установки А-190 поразили цель дважды и при этом израсходовали всего 5 снарядов, хотя по регламенту на выполнение боевого упражнения выдавалось 40 снарядов.

Надводной целью для участников конкурса служил морской щит-мишень, который находился в дрейфе на расстоянии 6 км от корабля.

Боевые расчёты ракетного фрегата «Куанг Чунг» ВМС Социалистической Республики Вьетнам и корабля «Гуаньюань» ВМС Китайской Народной Республики также поразили морской щит, но израсходовали при этом все предоставленные боеприпасы.

При подведении итогов боевого упражнения оценивалось также время выполнения, которое фиксировалось с прохождением входных и выходных буев.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Кубок моря
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