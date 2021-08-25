25.08.2021 (17:17)

Команда России на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» установила новый рекорд игр по вождению БМП

Механик-водитель команды Российской Федерации в ходе II этапа Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» установил рекорд по прохождению маршрута на боевых машинах пехоты (БМП) в сложных условиях местности за всю историю проведения конкурса Международных игр АрМИ.

Военнослужащим из 6 стран предстояло на максимальной скорости преодолеть маршрут длиной 7,5 км. Трасса включает в себя 15 различных препятствий, таких как водная преграда, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров. Также механики-водители продемонстрировали навыки вождения БМП в упражнениях по развороту машины на 90 градусов и проходу между столбами на спусках и подъемах. Разведчику из России удалось прийти к финишу за 11 минут 52 секунды. Механик-водитель команды России на 27 секунд побил рекорд, который также установила российская команда в 2020 году, время составляло 12 минут и 19 секунд.

В международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки-2021», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, принимают участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Южно-Африканской Республики, Республики Таджикистан, Камеруна, Королевства Эсватини (в их составе по одному человеку).

Справочно: Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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