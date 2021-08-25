25.08.2021 (17:05)
Самолеты ВТА Минобороны России доставили на аэродром города Кант граждан Киргизии, эвакуированных из Афганистана
Два самолета военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России совершили посадку в Киргизии на аэродроме города Кант, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Афганистана.
Ранее самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил в Республику Таджикистан граждан, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан.
По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами ВТА с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.
Новости по теме:
Военный технополис «ЭРА» на форуме «Армия–2021» представил универсальный комплекс с беспилотным летательным аппаратом
По оценке специалистов, только российские десантники способны провести массовое десантирование в Арктике
Египет рассчитывает вывести все сферы военного сотрудничества с российскими коллегами на качественно новый уровень
Метки: