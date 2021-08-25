25.08.2021 (17:05)

Самолеты ВТА Минобороны России доставили на аэродром города Кант граждан Киргизии, эвакуированных из Афганистана

Два самолета военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России совершили посадку в Киргизии на аэродроме города Кант, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Афганистана.

Ранее самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил в Республику Таджикистан граждан, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами ВТА с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

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