25.08.2021 (16:49)

В Ленинградской области в ходе спецучения по военно-политической работе был развернут пункт пропуска условных беженцев



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленинградской области в ходе спецучения по военно-политической работе был развернут пункт пропуска условных беженцев

В Ленинградской области военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) совместно с силовыми ведомствами региона отработали задачи гуманитарной деятельности в условиях вооруженного конфликта. Мероприятие проходило в рамках специального учения по военно-политической работе.

Для приема группы условно перемещенных лиц был развернут пункт пропуска беженцев, созданный на основе опыта миротворческой деятельности ВС РФ. Работу пункта обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медицинского батальона мотострелковой бригады ЗВО, а также подразделения военной полиции, Росгвардии, МЧС и МВД.

Специалисты РХБ защиты ЗВО и МЧС провели дезинфекцию автотранспорта, на котором были доставлены условные беженцы. Военные медики из состава мобильного медицинского отряда организовали первичный медицинский осмотр: замеряли температуру и взяли экспресс-тесты для выявления признаков коронавирусной инфекции. Нуждающимся на месте была оказана квалифицированная медицинская помощь.

После профилактических мероприятий условных беженцев направили для прохождения паспортного контроля и регистрации. В оперативном штабе пункта пропуска помощь оказали военные психологи, а также представители службы занятости и органов соцзащиты муниципалитета.

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