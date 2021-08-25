25.08.2021 (16:45)

Самолет ВТА Минобороны России доставил на аэродром города Гиссар эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана

Самолет военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России совершил посадку в Таджикистане на аэродроме города Гиссар, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Афганистана.

Ранее четыре самолета ВТА МО РФ, приняв на борт более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели с аэродрома города Кабул Исламской Республики Афганистан.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.



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