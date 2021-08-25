25.08.2021 (16:00)

Самолеты военно-транспортной авиации МО РФ, приняв на борт граждан России и других стран, взлетели с аэродрома города Кабула

Четыре самолета военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России, приняв на борт более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели с аэродрома города Кабула Исламской Республики Афганистан. В настоящее время они совершают перелет в Российскую Федерацию.

На каждом российском самолете ВТА для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Также во всех российских самолетах сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.



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