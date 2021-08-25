25.08.2021 (16:25)

Команды из шести стран вступили в схватку в рамках гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо» АрМИ-2021 в Китае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Команды из шести стран вступили в схватку в рамках гонки «Мастерство» конкурса «Чистое небо» АрМИ-2021 в Китае

Расчеты противовоздушной обороны из шести стран приступили к испытаниям в рамках первого этапа конкурса «Чистое небо» Армейских международных игр на китайском полигоне Корла – гонки «Мастерство».

Этап состязаний включает заезд на боевой машине по специальной трассе с препятствиями и выполнение огневых задач на участках стрельбы.

На первом участке экипажи боевой машины спешивается и выполняет стрельбу из автоматического оружия со сменой огневых позиций по появляющимся мишеням. На втором участке конкурсанты стреляют по воздушной цели из ПЗРК на встречном курсе, а на третьем – из зенитного пулемета по мишени «Вертолет».

Четвертый участок требует от конкурсантов поражения из ПЗРК мишени «Вертолет» в движении, при этом пуск ракеты производится стрелком из люка боевой машины, пятый участок - стрельба зенитной установки (пулеметная) по подвижной бронированной цели, и на заключительном этапе стрельбы требуется поразить из ПЗРК воздушную цель на догонном курсе.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО и вооружении - переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», 12,7 мм пулеметах «Корд» и автоматах АК-12.

Справочно:

В Китайской Народной Республике проходят состязания «Армейских международных игр-2021» в трёх конкурсах: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск»- соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки пройдут на полигонах учебного центра Сухопутных войск НОАК.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице