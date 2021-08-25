25.08.2021 (16:17)
На форуме «Армия–2021» обсудили перспективы развития и применения робототехнических комплексов военного назначения
На Международном военно-техническом форуме «Армия–2021» прошёл круглый стол «Перспективы развития и применения робототехнических комплексов военного назначения воздушного, наземного и морского базирования».
Приветствуя участников научного мероприятия, заместитель начальника Военного инновационного технополиса (ВИТ) «ЭРА» полковник Андрей Морозов отметил, что в настоящее время роботы различных типов успешно заменяют человека во многих сферах деятельности, решая разнообразные задачи. Возросла их роль в современных вооруженных конфликтах. Поэтому сегодня роботизация в Вооруженных Силах Российской Федерации является одним из приоритетных направлений. Очевидно, что в ближайшем будущем именно эффективное применение робототехнических комплексов (РТК) на поле боя будет определять его исход.
На мероприятии также выступил начальник научно-исследовательского отдела поисковых и прогнозных исследований ВИТ «ЭРА» Евгений Назаров на тему: «Направления развития робототехнических комплексов в Военном инновационном технополисе «ЭРА».
В своем докладе Евгений Назаров рассказал о качественном скачке в развитии РТК в мире, о том, что робототехника плотно проникла в повседневную жизнь человека и сегодня в стране остро обсуждается потребность в РТК военного назначения.
Начальник отдела также сообщил о том, что в Технополисе функционирует отдельный кластер робототехники, объединенный в научно-исследовательском отделе и трех лабораториях.
Кроме того, Евгений Назаров проинформировал участников круглого стола, что в связи со стремительно меняющимися способами ведения локальных конфликтов и ввиду эффективного применения в них РТК в Технополисе ведутся работы по таким проектам как «Муха», проект «БПЛА-мишень», проект «Автобот» и проект «Спасатель».
В рамках круглого стола с докладом выступил представитель Народно-освободительной армии Китая.
Подводя итоги мероприятия, начальник отдела ВИТ «ЭРА» выразил уверенность, что в ближайшее время разработки Технополиса будут внедрены и востребованы как в Министерстве обороны, так и в гражданской сфере.
Справочно:
Проект «Муха»
БПЛА мультироторного типа для проведения исследования замкнутых пространств - заброшенных зданий и сооружений, присутствие в которых человека запрещено, а также для проведения разведки сооружений, например, после стихийных бедствий или аварий.
Проект «БПЛА-мишень»
В рамках проекта отрабатываются вопросы противодействия БПЛА с применением стрелкового оружия. Спроектирована и успешно применяется дрон-мишень - мультироторный БПЛА, обладающий определенным набором функций. Проведены эксперименты с участием подразделений ВДВ, идет подготовка методического руководства по противодействию БПЛА с применением стрелкового оружия.
Проект «Автобот» является примером продукции двойного назначения. Это электромобиль повышенной проходимости, который может выполнять различные задачи по перемещению личного состава и грузов как в военном, так и в гражданском секторе.
В проекте «Спасатель» проводится работа по реализации дрона с системой сброса спасательного круга утопающему. Круг надувается автоматически при касании водной поверхности. Сейчас проходят тестирование системы мониторинга прибрежной зоны, установленной на одном из общественных пляжей Анапы. Разработкой заинтересовалась администрация города.