25.08.2021 (16:02)

Сегодня в рамках АрМИ-2021 пройдут соревнования в более 20 конкурсах

Сегодня в объединенном пресс-центре Международного военно-технического форума «Армия–2021» и Армейских международных игр на ежедневном брифинге для представителей средств массовой информации главный судья АрМИ–2021 генерал-майор Александр Перязев подвел итоги третьего соревновательного дня.

Открывая брифинг, главный судья Игр сообщил, что вчера завершились первые этапы конкурсов «Десантный взвод» (Рязань), «Отличники войсковой разведки» (Новосибирск), «Верный друг» (Алжир), «Мастер-оружейник» (Иран), «Чистое небо» (Китай), «Полевая кухня» (Узбекистан), «Воин мира» (Армения).

«Команды борются за каждую секунду. Например, в конкурсе «Десантный взвод», где на первое место по баллам вышли Россия, Казахстан и Китай, второе место занимают Узбекистан и Алжир, третье – Белоруссия, один из современных этапов был «Ведение рукопашной схватки». Поединки были кране напряженными, в полный контакт, с соблюдением всех правил. Каждый хотел вывести свою команду вперед», – отметил генерал-майор Александр Перевязев.

В новом конкурсе Армейских международных игр «Тактический стрелок», который проводится в Рязани, первое место занимает Российская Федерация, второе – Республика Казахстан, третье – Китайская Народная Республика. Главный судья АрМИ-2021 отдельно отметил высокий уровень подготовки казахстанских стрелков.

На конкурсе «Чистое место», проходящем на полигоне Корла в КНР, лидирует команда Китая, второе место у России, замыкает тройку Египет.

Вчера в рамках Игр было открыто три конкурса, два из которых – которых «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота» среди расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами – проводятся на территории Казахстана.

Далее слово было предоставлено представителю делегации Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майору Адылбеку Алдабергенову.

«Казахстан участвует в Армейских международных играх с 2013 года, когда Россией впервые был проведен Танковый биатлон. В Играх текущего года команда Вооруженных сил Казахстана принимает участие в 11 соревновательных дисциплинах, из них в шести, приводящихся на территории Российской Федерации («Танковый биатлон», «Десантный взвод», «Тактический стрелок», «Кубок моря», «Эльбрусское кольцо», «Армия культуры»)», – сообщил член Главной судейской комиссии от Республики Казахстан.

Генерал-майор Адылбек Алдабергенову также добавил, что военнослужащие республики также принимают участие в конкурсе «Воин мира» в Армении, «Страж порядка» в Сербии и «Кубок моря» в Иране. На своей территории Казахстан проводит два конкурса – «Соколиная охота» и «Мастера артиллерийского огня».

На брифинге Также выступили член Главной судейской комиссии Социалистической Республике Вьетнам полковник Нгуен Динь Нам, по средствам видео-конференц-связи – представители судейских комиссий на конкурсах «Инженерная формула», «Безопасный маршрут» и «Полевая кухня».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице