25.08.2021 (16:00)

В Муроме торжественно открылся международный конкурс «Открытая вода» АрМИ-2021

В Муроме (Владимирская обл.) состоялась церемония открытия международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» Армейских международных игр 2021 года.

На полигоне Вантовый представители управления начальника инженерных войск, Западного военного округа (ЗВО) и отдельной понтонно-переправочной бригады напутствовали участников на успешное и безопасное выполнение этапов конкурса.

В финальных состязаниях встретятся команды от Российской Федерации и Республики Беларусь. В шести этапах конкурса военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Конкурс проходит в створах реки Ока, ширина которой в данном месте достигает 500 м, глубина – до 10 м, скорость течения – 1,5 м/с.

Конкурс проводится в условиях усиленных противоэпидемиологических мер: площадки и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Справочно: Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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