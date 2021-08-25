Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.08.2021 (16:00)

В Муроме торжественно открылся международный конкурс «Открытая вода» АрМИ-2021

В Муроме (Владимирская обл.) состоялась церемония открытия международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» Армейских международных игр 2021 года.

На полигоне Вантовый представители управления начальника инженерных войск, Западного военного округа (ЗВО) и отдельной понтонно-переправочной бригады напутствовали участников на успешное и безопасное выполнение этапов конкурса.

В финальных состязаниях встретятся команды от Российской Федерации и Республики Беларусь. В шести этапах конкурса военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ. Конкурс проходит в створах реки Ока, ширина которой в данном месте достигает 500 м, глубина – до 10 м, скорость течения – 1,5 м/с.

Конкурс проводится в условиях усиленных противоэпидемиологических мер: площадки и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Справочно: Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военные инженеры Восточного военного округа борются с лесными пожарами в Якутии
В Ярославской области инженерные подразделения ЗВО в рамках учения наведут ложный радиолокационный мост через Волгу
Инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине выполнили поиск мин-ловушек на пути следования основных сил
Штурмовые подразделения инженерных войск задействуют в ЮВО на спецучениях

Метки:
Открытая вода , АрМИ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false