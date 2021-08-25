25.08.2021 (15:45)

На конкурсе «Конный марафон» АрМИ-2021 команды России и Монголии приступили к двухдневной 100-километровой гонке

В Республике Тыва в ходе второго дня состязаний конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр 2021 года команды вооруженных сил России и Монголии вступили в гонку протяженностью более 100 км.

Военнослужащие продемонстрируют свое мастерство в обращении с лошадьми, на которых преодолеют водную преграду с участком из минно-взрывных заграждений, проведут конный дозор на участке местности длинной до 30 км, а также организуют ночлег с выставлением охранения, приготовлением пищи и установкой временного жилища.

К настоящему моменту конкурсанты из Казахстана и Узбекистана, стартовавшие накануне, уже преодолели двухдневную гонку и успешно финишировали, выполнив ряд специальных заданий: организовали водопой животных и осуществили перевозку оружия и боеприпасов на расстояние более 5 км.

Международный этап конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 проходит на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне Кара-Хаак. В нем принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Узбекистана.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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