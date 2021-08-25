25.08.2021 (15:43)

Военные психологи подготовили моряков-балтийцев к действиям в открытом море в условиях кризисных ситуаций

В рамках специального учения по военно-политической работе специалисты-психологи Западного военного округа (ЗВО) провели комплексное занятие с экипажем корабля Балтийского флота (БФ) по психологической подготовке к действиям в условиях возникновения кризисных ситуаций.

В процессе обучения специалисты провели мероприятия, направленные на формирование у военнослужащих стрессоустойчивости, уверенности в действиях при выполнении задач в условиях непосредственной опасности, способности следовать строгому алгоритму работы при возникновении пожара на корабле и ликвидации пробоин с откачкой поступающей забортной воды.

Кроме того, в ходе занятия на учебно-тренировочном комплексе «Каспий» были смоделированы различные сценарии, в том числе при возгорании и поступлении воды под различным давлением.

Специалисты-психологи осуществляли наблюдение за расчетом и оценивали их актуальное психологическое состояние, согласованность действий обучаемых, особенности поведения военнослужащих.

Выполненные мероприятия позволили сформировать необходимый уровень психологической готовности моряков к действиям при возникновении нештатных ситуаций в ходе выполнения задач в море и пункте базирования, составить рекомендации для оптимизации процесса психологической подготовки военнослужащих с использованием учебно-тренировочных средств.

Вместе с этим военными психологами был отработан алгоритм оказания психологической помощи в зоне эвакуации военнослужащих после возникновения нештатной ситуации на корабле, порядок взаимодействия со специалистами медицинской службы в рамках развертывания припортового эвакуационного медицинского приемника.

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