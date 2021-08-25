25.08.2021 (15:30)
Военные полицейские из России проверили на прочность трассу финала конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021
Для россиян, участвующих в международном этапе конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии, состоялось первое знакомство с ареной четвертого испытания соревнований — «Военно-полицейский бросок». Традиционно этап проходит на трассе «Гонки героев». Так было и в прошлом году, когда конкурс проходил на подмосковном полигоне Алабино. Специально для состязаний военнослужащие Сербии построили свою трассу «Гонки героев», препятствия которой и преодолели российские участники.
Всего их 30. Это вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, танк, под которым нужно проползти, различные стены, строительные леса, канатная переправа и другие. Все они равномерно расположены на почти 12 километрах дистанции.
Часть из них команда из пяти человек должна преодолеть индивидуально, а часть можно пройти, воспользовавшись помощью товарищей. Так, например, перед финишем участники должны все вместе перетащить огромную шину из одной точки в другую, а посередине пути — толкнуть тяжелый внедорожник в гору на определенное расстояние.
Трасса проходит по пересеченной местности: сначала на открытой территории, а затем в лесу. И это, как отметил тренер российской команды майор Виталий Рубель, лично принимавший участие в ознакомительном забеге, главное отличие сербской «Гонки героев» от российской.
«Здесь есть свои плюсы и свои минусы. Если говорить о препятствиях, то у нас они посложнее, но здесь сложнее сама трасса. Она длиннее, она с подъемами, спусками, по лесу, по пересеченной местности. Именно это сбивает с дыхания, сбивает с темпа. Сложновато, конечно. А так в принципе парни молодцы», — пояснил он.
Финальное испытание для команд военных полицейских из России, Сербии, Катара, Казахстана, Кипра и Ирана состоится 3 сентября. До этого момента у каждой из сборных-участниц есть два дня на то, чтобы освоиться на трассе и отточить технику прохождения всех препятствий.
Справочно:
Конкурс «Страж порядка» Армейских международных игр-2021 пройдет с 29 августа по 3 сентября и будет состоять из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.
Первые два этапа — «Огневой» и «Действия патрульного наряда в населенном пункте» — пройдут на территории военного комплекса «Жича» в окрестностях города Кралево. Этап «Патрульный наряд» с комбинированной полосой препятствий и финальный «Военно-полицейский бросок» состоятся на автодроме «Берановац».
Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.