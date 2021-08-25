25.08.2021 (15:30)

Военные полицейские из России проверили на прочность трассу финала конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные полицейские из России проверили на прочность трассу финала конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

Для россиян, участвующих в международном этапе конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии, состоялось первое знакомство с ареной четвертого испытания соревнований — «Военно-полицейский бросок». Традиционно этап проходит на трассе «Гонки героев». Так было и в прошлом году, когда конкурс проходил на подмосковном полигоне Алабино. Специально для состязаний военнослужащие Сербии построили свою трассу «Гонки героев», препятствия которой и преодолели российские участники.

Всего их 30. Это вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, танк, под которым нужно проползти, различные стены, строительные леса, канатная переправа и другие. Все они равномерно расположены на почти 12 километрах дистанции.

Часть из них команда из пяти человек должна преодолеть индивидуально, а часть можно пройти, воспользовавшись помощью товарищей. Так, например, перед финишем участники должны все вместе перетащить огромную шину из одной точки в другую, а посередине пути — толкнуть тяжелый внедорожник в гору на определенное расстояние.

Трасса проходит по пересеченной местности: сначала на открытой территории, а затем в лесу. И это, как отметил тренер российской команды майор Виталий Рубель, лично принимавший участие в ознакомительном забеге, главное отличие сербской «Гонки героев» от российской.

«Здесь есть свои плюсы и свои минусы. Если говорить о препятствиях, то у нас они посложнее, но здесь сложнее сама трасса. Она длиннее, она с подъемами, спусками, по лесу, по пересеченной местности. Именно это сбивает с дыхания, сбивает с темпа. Сложновато, конечно. А так в принципе парни молодцы», — пояснил он.

Финальное испытание для команд военных полицейских из России, Сербии, Катара, Казахстана, Кипра и Ирана состоится 3 сентября. До этого момента у каждой из сборных-участниц есть два дня на то, чтобы освоиться на трассе и отточить технику прохождения всех препятствий.

Справочно:

Конкурс «Страж порядка» Армейских международных игр-2021 пройдет с 29 августа по 3 сентября и будет состоять из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

Первые два этапа — «Огневой» и «Действия патрульного наряда в населенном пункте» — пройдут на территории военного комплекса «Жича» в окрестностях города Кралево. Этап «Патрульный наряд» с комбинированной полосой препятствий и финальный «Военно-полицейский бросок» состоятся на автодроме «Берановац».

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

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