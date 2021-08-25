25.08.2021 (15:30)

Более 200 тонн воды сбросили экипажи вертолетов ЦВО при тушении природного пожара в Самарской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 200 тонн воды сбросили экипажи вертолетов ЦВО при тушении природного пожара в Самарской области

Более 200 тонн воды сбросили экипажи военных вертолетов Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) на очаги низового природного пожара в Борском районе Самарской области.

Более пяти часов военные летчики беспрерывно выполняли полеты на тушение природного пожара, совершив 57 слива воды. Полеты осложнялись сильным задымлением из-за низового пожара.

Кроме того, военнослужащие продолжают проливку очагов тления торфяных участков при помощи авторазливочных станций (АРС-14).

В состав группировки вошли более 110 военнослужащих Самарского гарнизона, 10 единиц колёсной техники и вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5, который накануне выполнил перелет из Челябинской области.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина личный состав и техника задействованы в тушении природного пожара в Борском районе Самарской области.

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