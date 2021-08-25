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25.08.2021 (15:30)

Более 200 тонн воды сбросили экипажи вертолетов ЦВО при тушении природного пожара в Самарской области

Более 200 тонн воды сбросили экипажи военных вертолетов Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) на очаги низового природного пожара в Борском районе Самарской области.

Более пяти часов военные летчики беспрерывно выполняли полеты на тушение природного пожара, совершив 57 слива воды. Полеты осложнялись сильным задымлением из-за низового пожара.

Кроме того, военнослужащие продолжают проливку очагов тления торфяных участков при помощи авторазливочных станций (АРС-14).

В состав группировки вошли более 110 военнослужащих Самарского гарнизона, 10 единиц колёсной техники и вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5, который накануне выполнил перелет из Челябинской области.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина личный состав и техника задействованы в тушении природного пожара в Борском районе Самарской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Пожарная безопасность
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