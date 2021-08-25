25.08.2021 (15:20)

Экипажи армейской авиации ЦВО продолжают тушить природные пожары в Иркутской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи армейской авиации ЦВО продолжают тушить природные пожары в Иркутской области

Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) продолжают оказывать помощь в тушении природных пожаров на территории Иркутской области.

Военные летчики выполнили более 10 сбросов воды на очаги возгорания на территории около 2 гектар в Усть-Илимском районе, всего в общей сложности было сброшено около 30 тонн воды.

В тушении пожаров в Иркутской области задействовано три вертолета Ми-8, оборудованных водосливным устройством ВСУ-5, из состава отдельного транспортного смешанного авиационного полка и бригады армейской авиации ЦВО. Для оказания помощи местным службам в борьбе с пожарами экипажи вертолетов совершили перелет из Свердловской в Иркутскую область, преодолев более 3000 километров.

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина в Иркутской области сформированы авиационная и наземная группировки сил для борьбы с природными пожарами.

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