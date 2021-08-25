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25.08.2021 (15:00)

В Каспийске на форуме «Армия-2021» артиллеристы Каспийской флотилии продемонстрируют стрельбу по морским целям

В Дагестане на учебно-тренировочном комплексе «Скорпион» в ходе подготовки к военно-техническому форуму «Армия-2021» с военнослужащими артиллерийских подразделений Каспийской флотилии была проведена тренировка по стрельбе и управлению огнём в составе батарей. Расчёты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов «Сани» выполнили стрельбы штатным снарядом. В результате артиллеристы поразили на расстоянии до 3 км морские мишени, имитирующие плавсредства противника.

Также военнослужащие отработали организацию связи, действия номеров расчёта при ведении беглого огня и занятие огневой позиции с ходу.

Всего в тренировке приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано порядка 20 единиц артиллерийского вооружения и военной техники.

Военно-технический форум в Южном военном округе пройдет в течение трех дней (27-29 августа), каждый из которых предусматривает посещение зрителями. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на всех площадках форума будут приняты необходимые санитарные меры: термометрия всех посетителей, контроль соблюдения масочного режима, дезинфекция территории и объектов силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Каспийская флотилия , Артиллерия , МВТФ «АРМИЯ-2021» , МВТФ «АРМИЯ-2021»
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