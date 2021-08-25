25.08.2021 (14:47)

В ходе специального учения военные инженеры 58-й армии ЮВО применили комплекты тяжелого механизированного моста

Военные инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе специального учения применили комплекты тяжелого механизированного моста и переправили войска через овраги в Астраханской области.

Инженерные подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, после чего выполнили нормативы по обустройству мостовых переходов с применением комплектов тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля КамАЗ. Военнослужащие навели 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн и обеспечили переправу войск через овраги.

Также специалисты инженерной службы в ходе проведения дистанционного минирования применили инженерно-разведывательный огневой контур, отработали ведение инженерной разведки местности, провели фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.

В ходе учения специальная комиссия штаба ЮВО оценила выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения, военной техники и материально-технического обеспечения.

Специальные учения по обеспечению войск ЮВО пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлекается более 6,5 тыс. военнослужащих ЮВО, в них задействовано около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

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