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25.08.2021 (14:22)

Российская команда лидирует в конкурсе АрМИ-2021 «Дорожный патруль», впервые проходящем в Катаре

Российская команда заняла первое место в военно-технической эстафете в конкурсе «Дорожный патруль», впервые проходящем на территории Катара в рамках VII Армейских международных игр. Ранее автоинспекторы российской военной полиции одержали победу в индивидуальной гонке.

В одном из самых сложных упражнений участники команд выполняли заезды по автодрому на патрульных автомобилях Nissan Sentra, которые организаторы конкурса приобрели специально для соревнований.

В ходе эстафеты российские военнослужащие преодолели искусственные препятствия такие, как косогор, холм, железнодорожный переезд, ограниченные проезды, а также выполняли нормативы по оказанию первой медицинской помощи «пострадавшему» и тушению пожара в результате условного ДТП, показав лучший результат среди пяти команд стран-участниц международного конкурса.

Справочно:

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2021 борются за победу представители военной автоинспекции и военной полиции России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара. Основные мероприятия проходят
на автодроме лагеря военной полиции вооружённых сил Государства Катар, который находится в пригороде столицы — города Доха.

Завершится международный конкурс торжественной церемонией закрытия 26 августа.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Дорожный патруль
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