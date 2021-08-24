24.08.2021 (19:55)

В Пскове прошел один из этапов учения по специальным видам обеспечения ВВС

Мероприятие состоялось на базе военно-транспортного авиационного полка. Подразделения, задействованные в учении, отрабатывали задачи по предназначению на 12-ти учебных точках.

В частности, личному составу предстояло оборудовать медицинский пост аэродрома, а также установить специальное оборудование на самолет Ил-76 под санитарный вариант для погрузки условно раненых и больных на борт. Также экипажами ВТА были продемонстрированы действия по оборудованию самолета в десантный вариант, с установкой среднего ряда сидений, натяжением тросов принудительного раскрытия парашютов, разделителя и прерывателя потоков, и погрузкой личного состава ВДВ на самолет.

Команда технической помощи отработала практические действия при выкатывании самолета Ил-76 за пределы взлетно-посадочной полосы, установив под самолетом пневмотканевые подъемники была произведена буксировка авиационной техники к месту стоянки.

Силами и средствами восстановительной команды полка после условного взрыва и повреждения аэродрома были проведены мероприятия по скоростному восстановлению участка искусственной взлетно-посадочной полосы.

Специалистами технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) был проведен комплекс мероприятий по восстановлению авиационной техники на оперативном аэродроме. На учебном месте были показаны работы, выполняемые личным составом подвижной ремонтной группы на воздушном судне после вынужденной посадки: осмотр и проверка работоспособности всех систем самолета, ремонт неисправного бортового оборудования в походных условиях, исправление замеченных недостатков и неисправностей.

Подразделения обеспечения применив специальную технику провели очистку искусственных покрытий от пыли, грязи и посторонних предметов, а также заправку воздушного судна топливом, зарядку бортовых систем газообразным медицинским кислородом, азотом, и зарядку сжатым воздухом пневмосистем и пневматиков колес летательных аппаратов.

Личный состав наземной поисково-спасательной команды, предназначенной для организации ведения наземного автономного поиска терпящих бедствие при авиационном происшествии, отработали порядок действий при оцеплении района происшествия, эвакуации пострадавших и оказания им необходимой помощи.

Также на одном из учебных мест была представлена организация питания личного состава и выпечки хлеба в полевых условиях с установкой передвижной кухни-столовой и прицепного хлебопекарного блока.

За проведением учений наблюдали Командующий Военно-воздушными силами России – заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Дронов, Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

На данном этапе учения было задействовано до 10 самолетов Ил-76, около 500 человек личного состава и более 30 единиц техники.

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