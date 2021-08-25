25.08.2021 (14:09)

На аэродроме Кубинка Министр обороны России осмотрел перспективные образцы авиатехники и вооружения

На подмосковном аэродроме Кубинка Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305», перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, а также авиационные двигатели отечественного производства.

Глава военного ведомства осмотрел авиационную технику и заслушал доклады представителей авиастроительной и двигателестроительной корпораций, ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.

В ходе посещения выставки на Кубинке Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800 отечественного производства, позволяющий обучать технике пилотирования в диапазоне высот от 1000 до 8000 м. Вся авиатехника была представлена на открытой части экспозиции.

Также в ходе посещения авиационного кластера форума «Армия-2021» на аэродроме Кубинка, на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил России, глава российского военного ведомства ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения, разработанного для ВКС России, а также оценил пилотаж военных летчиков в рамках демонстрационного показа авиационной техники.

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