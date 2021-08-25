25.08.2021 (14:03)

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков проверил практические действия по развертыванию морского перегрузочного района в порту Выборг

В ходе специальных учений с подразделениями МТО ВС РФ заместителю Министра обороны генералу армии Дмитрию Булгакову продемонстрировали практические действия по развертыванию и применению морского перегрузочного района в порту Выборг.

Заместитель Министра обороны заслушал доклады ответственных лиц о составе, предназначении и возможностях Балтийского запасного морского перегрузочного района, проверил ход выполнения практических действий по перевозке воинских подразделений, техники и материальных средств различной номенклатуры грузов.

Кроме того, по видеоконференцсвязи генерал армии Булгаков проконтролировал погрузку на паром в порту Усть-Луга соединений и воинских частей, входящих в состав района комплексного прикрытия, а также в порту Высоцк погрузку дизельного топлива, прибывшего железнодорожным транспортом с комбината Росрезерва в танкер гражданского судовладельца.

Генерал армии Дмитрий Булгаков оценил выполнение практических элементов по работе приемно-эвакуационного отделения эвакопункта по приёму военнослужащих нуждающихся в медицинской помощи с пассажирского судна, ход выполнения перегрузки прибывшей техники с железнодорожного подвижного состава на судно гражданского судовладельца, работу по подаче грузовых запасов дизельного топлива с подвижного склада горючего на малый морской танкер вспомогательного флота, погрузку и подготовку к перевозке ракетного и артиллерийского боезапаса для обеспечения корабельной ударной группы на малом морском сухогрузном транспорте, а также работу походного охранения с приданными подразделениями охраны по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп противника.

Справочно:

Специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО одновременно проводится на полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, а также на выделенных участках местности на территории Западного военного округа. Учение проводится на ежегодной основе и продлится до 27 августа 2021 года.

Одной из главных задач учения является совершенствование форм и способов выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.



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