24.08.2021 (20:25)

Специальное учение органов военно-политической работы ВДВ “Сплочение-2021” стартовало в Псковском гвардейском соединении ВДВ

На территории Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения началось специальное учение по военно-политической работе (ВПР) «Сплоченность-2021», которое проходит под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майора Виктора Купчишина.

В ходе учения будут отработаны вопросы управления силами и средствами военно-политической работы.

К участию в учении привлечены должностные лица органов военно-политической работы всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

В рамках первого дня спецучения, с участниками были проведены занятия, в ходе которых все привлекаемые к нему должностные лица выступили с докладами по вопросам организации военно-политической работы в подчиненных соединениях и воинских частях, где поделились опытом внедрения и применения новых методик, используемых в работе с военнослужащими, наметили новые цели и планы на новый учебный год.

На практических занятиях участники специального учения ознакомились с силами и средствами военно-политической работы, имеющимися в распоряжении органов ВПР, используемые ими в ходе организации военно-политической работы как на учениях различного уровня, так и при выполнении специальных задач.

При проведении инструкторско-методического занятия по методике подготовки военнослужащих к выполнению задач по предназначению участникам учения было продемонстрировано прохождение психологической полосы, которая предназначена для формирования у военнослужащих психологической устойчивости к стресс-факторам боя, включающая в себя полосу препятствий для подразделений.

В ходе прохождения психологической полосы, десантники преодолели ветровал, бурелом, грязевую ванну, огненную деревню, участок разрушений, бетонный коллектор, участок инженерных заграждений.

Для создания реальной картины боя были смоделированы стресс-факторы, максимально приближенные к реалиям боевой обстановки: поджог объектов полосы препятствий, задымление, стрельба холостыми боеприпасами из стрелкового оружия поверх военнослужащих, преодолевающих полосу, применение имитационных средств.

Также использованы аудиозаписи с выстрелами, взрывами и другими звуковыми эффектами реального боя.

Кроме того, офицеры органов военно-политической работы ознакомились с действиями военнослужащих подразделений специального назначения при бое в городе и здании, с использованием имитационных средств психологического воздействия на личный состав.

Всего в учении принимает участие более 50 офицеров органов военно-политической работы Воздушно-десантных войск.



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