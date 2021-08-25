25.08.2021 (13:44)

В Казахстане прошла жеребьевка среди участников конкурсов «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Казахстане прошла жеребьевка среди участников конкурсов «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота» АрМИ-2021

На территории 40-й военной базы «Отар» республики Казахстан состоялась жеребьёвка среди участников конкурсов «Мастера артиллерийского огня» и «Соколиная охота».

Так, под руководством главного судьи конкурса «Мастера артиллерийского огня» генерал-майора Аскара Жоламанова командиры соревнующихся миномётных расчётов определили очерёдность заездов своих команд и цвета своей военной техники. Российской команде выпало выступать на жёлтой бронемашине.

Первыми на старт «Индивидуальной гонки» выйдут представители Казахстана, Сирии, России и Узбекистана. Вслед за ними в соревнование вступят миномётчики вооружённых сил Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Ирана.

Также на территории 40-й военной базы «Отар» республики Казахстан состоялась жеребьёвка среди участников конкурса «Соколиная охота», которая определила очередность выступления команд во всех трех этапах соревнований. Иранским операторам беспилотных летательных аппаратов (БЛА) предстоит открывать первый этапа конкурса.

По окончанию жеребьёвки прошел брифинг для участников конкурса «Мастера артиллерийского огня». Конкурсантам рассказали о правилах безопасности, особенностях соревнований и условиях их проведения. Их также проинформировали об инфраструктуре и материально-технической базе полигона.

Не забыты были и вопросы иной безопасности – обеспечения охраны здоровья конкурсантов. Все участвующие в состязаниях военнослужащие вакцинированы. Перед прилётом и сразу же после прибытия на территорию Казахстана они прошли обязательный карантин и сдали ПЦР-тест. По словам майора медицинской службы Андрея Калашникова, принимающая сторона проделала большую работу. Должным образом организовано медицинское обеспечение, питание, расположение команд, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в местах общего пользования и проведения занятий.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице