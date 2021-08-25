25.08.2021 (13:12)

Российская команда стала лидером первого полуфинала конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российская команда стала лидером первого полуфинала конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» АрМИ-2021

Команда военных инженеров Вооруженных Сил Российской Федерации стала победителем первого полуфинала конкурса «Безопасный маршрут» АрМИ-2021, который проходит в Тюменской области на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В первом полуфинале принимали участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана и Лаоса. По результатам данного соревновательного дня российская команда стала лидером. С незначительным отставанием вторыми на трассе стали военные инженеры из Республики Узбекистан. Замкнули тройку лидеров экипажи из Белоруссии. Во втором полуфинале на гоночную трассу выйдут команды Египта, Венесуэлы, Вьетнама и Индии.

В ходе соревнований участники выполнили комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На маршруте протяженностью до 3 тыс. м конкурсанты проложили «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, применяя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2. Они также оборудовали переходы через препятствия и навели 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ. Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений стало метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки

Всего в международном этапе конкурса военных инженеров «Безопасный маршрут» принимают участие 8 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Узбекистана и Лаоса.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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