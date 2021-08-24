24.08.2021 (19:35)

На форуме «Армия–2021» представлены передовые разработки Военного инновационного технополиса «ЭРА»

На Международном военно-техническом форуме «Армия–2021» операторы научных рот представляют перспективные разработки Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В частности, в направлении «Информационно-телекоммуникационные технологии АСУ и IT» представлено большое количество инновационных разработок, отвечающих запросам современного технологического развития страны. Одна из них – лазерная оптико-электронная система посадки летательного аппарата вертолетного типа на неподготовленную поверхность.

Проект представляет собой комплекс, который измеряет координаты оптически контрастных точек при использовании инфракрасного диапазона лазерных излучателей (с помощью фотокамеры) и определяет положение вертолета.

С помощью данной системы пилотируемые и беспилотные вертолеты выполняют точную и безопасную посадку на любую необорудованную площадку, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.

Разработка имеет кардинальные отличия от иностранных конкурентов – обладает более расширенными функциональными возможностями. Система использует лазерные источники излучения специального диапазона и может применяться при необходимости соблюдения маскировки.

Модель может использоваться как в интересах Минобороны России, так и в гражданском секторе.

Работа над проектом велась операторами научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА» совместно с Военным учебно-научным центром ВВС «Военно-воздушная академия имени академика Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

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