24.08.2021 (19:25)

Курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» приняли участие в закладке сирингария в честь святого благоверного князя Александра Невского

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, в рамках проведения комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия святого Александра Невского, курсанты и офицеры Военно-морского политехнического института приняли участие в закладке «Александровского» сирингария (сада сирени) в скиту во имя Святителя Николая Чудотворца Александро-Невской Лавры в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Военнослужащие вместе с прихожанами, представителями органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществили посадку кустов сирени.

Глубоко символично, что именно будущим и действующим офицерам Военно-морской академии выпала честь посадить саженцы сорта «Адмирал Кузнецов». В рамках торжественной церемонии был проведен молебен, освящение мозаичных икон святых покровителей армии и флота: благоверного князя Александра Невского и праведного воина Феодора Ушакова для будущей часовни Воскресения Христова, закладка часовни и памятного знака в честь 800-летия святого князя, имя которого неразрывно связано с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Ведь именно здесь святой князь, который ныне является небесным покровителем города на Неве, одержал свои самые значимые победы, определив на многие времена исторический путь развития России.

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