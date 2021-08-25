25.08.2021 (13:22)

Врио начальника ГУНИД Минобороны России рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях МВТФ «Армия-2021»

Врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко рассказал журналистам о прошедшем дне работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021».

«Третий день работы Международного военно-технического форума «Армия-2021» характеризовался обилием разно-форматных мероприятий научно-деловой программы, насыщенной демонстрационной программой для специалистов и заключением крупных государственных контрактов на поставку вооружения, военной и специальной техники», - отметил Врио начальника ГУНИД Минобороны России, выступая перед представителями российских СМИ.

«Минобороны России заключило 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на сумму более 500 миллиардов рублей. В результате выполнения этих государственных контрактов Вооруженные Силы России пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники», - заявил генерал-майор Горбатенко.

Врио начальника ГУНИД Минобороны России рассказал журналистам о проведенных в рамках форума мероприятиях.

«Вчера, 24 августа, в работе Форума на различных уровнях приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 77 иностранных государств. В этот день были проведены двусторонние встречи Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет А.Заки, а также начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем ОКНШ ВС Иордании генерал-майором Ю.А.Х. Аль-Хунейти, начальником Генерального штаба ВС Ливана генералом Амином Аль-Арамом.

Кроме того, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречи с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камаром, с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Ливанской Республики бригадным генералом Амином Аль-Армом и министром национальной обороны и по делам ветеранов Республики Ангола генералом армии Жоау Эрнешту душ Сантушем «Либердаде».

Особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям ГК «Роскосмоса», АО «Вертолеты России», АО «Концерн «Созвездие», Концерна ВКО «Алмаз-Антей, ПАО ОАК, АО «Рособоронэкспорт», Холдинга «Швабе» и национальной экспозиции Республики Индия и Республики Казахстан.

В рамках научно-деловой программы Форума проведено 51 мероприятие (28 круглых столов, 11 конференций, 7 – заседаний, 5 брифингов), в которых приняли участие руководящий состав Минобороны России, коллегии Военно-промышленной комиссии России, Министерства науки и высшего образования России, Минпромторга России, Минфина России, Министерства здравоохранения РФ, ФАС России, Государственной Думы ФС РФ, Федерального казначейства, Торгово-промышленной палаты РФ, ПАО «Промсвязьбанк», АО АКБ «Новикомбанк», представители госкорпораций и ведущих предприятий ОПК России, а также ряда других организаций и учреждений.

Всего с начала Форума в мероприятиях деловой программы приняло участие 5727 человек (24 августа – 3279 человек).

Центром притяжения научного сообщества и деловых элит 24 августа явилась экспозиция Военного инновационного технополиса «ЭРА». Операторами научных рот ВС РФ, Технополиса, а также победителями конкурса «День инноваций МО РФ» представлено более 250 докладов гостям Форума. В работе дискуссионного клуба участвовали представители организаций Госкорпорации «Росатом», БГТУ «Военмех» и ООО «ИнтерОПТИК».

Ключевым мероприятием этой площадки стал круглый стол, посвященный перспективам развития и применения робототехнических комплексов военного назначения воздушного, наземного и морского базирования. На мероприятии были представлены 12 докладов. Общее количество участников составило 90 человек, в том числе представители Национально-освободительной армии Китая.

Для специалистов и делегаций иностранных государств на полигоне Алабино был проведен демонстрационный показ боевых возможностей ВВСТ.

Морская составляющая динамической программы была дополнена демонстрацией возможностей сил Ленинградской и Балтийской военно-морских баз ЗВО в акватории Средней гавани (г. Кронштадт), которая включала 7 эпизодов и выводилась на экраны полигона Алабино и Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

На аэродроме Кубинка были проведены показательные полёты с демонстрацией манёвренных возможностей самолётов Су-57, Миг-35, Як-130, Л-410, вертолета Ка-52 и выступлений пилотажных групп АГВП «Русские витязи» (6хСу-35С), АГВП «Стрижи» (9хМиг-29), АГВП «Беркуты» (4хМи-28Н).

Генерал-майор Дмитрий Горбатенко также проинформировал журналистов о предстоящих мероприятиях форума. Он отметил, что в рамках научно-деловой программы запланированы 52 мероприятия, в том числе 39 круглых столов, 9 конференций, 2 заседания, 2 брифинга.

Ключевые из них:

круглый стол «Военно-прикладные технологии и системы на основе искусственного интеллекта. Научно-технические вопросы развития и применения технологий искусственного интеллекта военного назначения» под руководством первого заместителя Министра обороны РФ Руслана Цаликова;

круглый стол «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» под руководством первого заместителя Министра обороны РФ Руслана Цаликова и советника МО РФ Андрея Ильницкого;

круглый стол «Модель взаимодействия организаций Минобрнауки России, государственных корпораций и предприятий промышленности с Минобороны России по выполнению НИР для создания и развития технологий и продукции двойного назначения на площадке ВИТ «ЭРА»;

круглый стол «Школы по предметным областям в системе довузовского образования: стратегии и технологии инновационного развития» под руководством начальника ГУК МО генерал-полковника Виктора Горемыкина.

Традиционно, на полигоне Алабино для специалистов и делегаций иностранных государств состоится демонстрационный показ огневых и ходовых возможностей ВВСТ, а на аэродроме Кубинка будут проведены показательные полёты с демонстрацией манёвренных возможностей самолётов Миг-35, Як-130, АГВП «Русские витязи» (6хСу-35С), Л-410, вертолетов Ка-52, Ми-28Н.

Ярким завершением четвертого дня и знаменательным событием форума станет начало чемпионата по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон-2021».

В завершение брифинга генерал-майор Дмитрий Горбатенко напомнил всем о том, что с завтрашнего дня, 26 августа, поля форума будут открыты для массового посещения.

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