25.08.2021 (13:14)

В иранском порту Бендер-Энзели состоялась церемония открытия конкурса «Кубок моря» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В иранском порту Бендер-Энзели состоялась церемония открытия конкурса «Кубок моря» АрМИ-2021

На причале иранского морского порта Бендер-Энзели прошла церемония открытия конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года. В ней приняли участие экипажи кораблей, главные судьи и главы делегаций ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и ВМФ России.

Особое внимание было уделено строгому соблюдению мер по нераспространению коронавируса: все участники церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию, в том числе при рассадке гостей на зрительских местах.

В начале церемонии был поднят флаг Армейских международных игр, затем перед участниками конкурса и журналистами выступили высокопоставленные представители командования ВМС Ирана, города Энзели и духовенства. Завершилось мероприятие прохождением главных судей и команд-участниц конкурса. Российскую сторону на конкурсе представляет экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии.

Конкурс «Кубок моря» АрМИ-2021 состоит из шести этапов: морская подготовка (постановка корабля на якорь и бочку), борьба за живучесть корабля (заделка пробоин) на береговом учебном тренажёре, спасательная подготовка (посадка в спасательный плот), уничтожение плавающей мины из пулемёта и артиллерийская стрельба по морской и воздушной целям. Первый этап будет разыгран уже завтра, а дальнейшие испытания продлятся до 3 сентября, после чего состоится церемония награждения и закрытия конкурса. В конце первой декады сентября отряд кораблей Каспийской флотилии в составе МАК «Махачкала», МАК «Астрахань» и СБ-738 вернётся в пункт постоянного базирования.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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